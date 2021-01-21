Путин назвал причину нестабильности российской экономики

Нестабильность российской экономики вызвана несколькими причинами. В их числе пандемия коронавируса и нарушение мировых торговых связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Глава Российского государства подчеркнул, что в сложившихся условиях важно «максимально оперативно и своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом».

Путин призвал продолжать регулярно отслеживать тенденции в ключевых отраслях экономики и анализировать, с какими проблемами сталкиваются российские компании и трудовые коллективы. По его словам, экономический спад в России на фоне пандемии коронавируса был меньше, чем во многих развитых и развивающихся странах.