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    21 января 2021, 16:13

    Путин назвал причину нестабильности российской экономики

    Андрей Иванов

    Нестабильность российской экономики вызвана несколькими причинами. В их числе пандемия коронавируса и нарушение мировых торговых связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
    Путин назвал причину нестабильности российской экономики

    «Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Глава Российского государства подчеркнул, что в сложившихся условиях важно «максимально оперативно и своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом».

    Путин призвал продолжать регулярно отслеживать тенденции в ключевых отраслях экономики и анализировать, с какими проблемами сталкиваются российские компании и трудовые коллективы. По его словам, экономический спад в России на фоне пандемии коронавируса был меньше, чем во многих развитых и развивающихся странах.