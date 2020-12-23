Путин назвал «позорной страницей» аварийное жилье в России

Президент Владимир Путин назвал «позорной страницей» то, что россияне живут в аварийном жилье. Он призвал его закрыть и следить за тем, чтобы в стране не появлялось новых трущоб.

«Говорили с вами неоднократно о расселении аварийного жилья. Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб — и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались», — приводит «Интерфакс» слова президента России Владимира Путина на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства попросил обратить особое внимание на эту проблему. По его словам, нельзя забывать о людях, которые живут в таких условиях, и делать вид, как будто «власть не замечает ничего, что там происходит».

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации в регионах. Документ предполагает программу по расселению ветхого жилья по всей России, как это происходит в Москве. Авторы закона уверены, что он поможет ускорить застройку промзон и территорий с ветхими и аварийными домами.