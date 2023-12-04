04 декабря 2023, 20:49
Путин назвал помощь бойцам СВО ключевой задачей Совета по правам человека
Путин попросил членов СПЧ о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества»
Главным направлением работы Совета по правам человека (СПЧ) остается защита социальных прав россиян. Но в новых условиях необходимо также обратить внимание на оказание помощи участникам специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СПЧ.
Глава государства отметил, что многие участники Совета часто бывали в зоне проведения спецоперации и знают о ситуации не только от военных, но и местных жителей
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«Прошу вас открыто, подробно рассказать о проблемах, которые требуют дополнительных решений», — обратился к участникам встречи Путин.
Глава государства отметил, что поддержка российских бойцов, которые находятся на передней части в зоне проведения специальной военной операции стала ключевой задачей, которую выполняют члены СПЧ.
«На прошлом заседании вы поднимали проблемы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей. В этом году создан фонд „Защитники Отечества“, который действует в каждом регионе. Надо работать с ним в тесном контакте», — призвал президент России.
Путин отметил, что общественники также предметно занимаются анализом правоприменительной и законотворческой практики, помогают людям в сложных жизненных ситуациях и добиваются справедливого решения их проблем.
Президент поблагодарил участников встречи за неравнодушие, за умение убеждать в правильности своих позиций и способности идти на компромиссы.
Владимир Путин
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