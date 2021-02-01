Путин назвал плюсы льготной ипотеки в России

Льготная ипотека, которую ввели в России для поддержки людей в период пандемии коронавируса, помогла многим семьям и оживила строительный сектор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с банкирами.

«Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьезный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Президент подчеркнул, что в прошлом году около 1,7 миллиона российских семей смогли купить квартиру в кредит на льготных условиях под 6,5%. Это на 400 тысяч больше, чем в 2019 году.

Глава нашего государства попросил Банк России поделиться своими идеями о том, как надо дальше обеспечивать устойчивость и динамику кредитования, так как антикризисные меры поддержки носят временный характер. Еще он отметил, что нужно позаботиться о снижении рисков неопытных инвесторов, чтобы они не стали «вторым изданием обманутых дольщиков».