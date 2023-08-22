Общество 22 августа 2023, 18:44 Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России Путин: ожидаемая продолжительность жизни в России составила более 73 лет Jack Finnigan / Unsplash

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Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства напомнил, что продолжительность жизни в России снизилась во время распространения коронавируса. Сейчас показатель вернулся к допандемийному уровню, отметил Путин.

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«В текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет», — сказал президент.

В конце июня такие же цифры называл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На тот момент ожидаемая продолжительность жизни в стране составляла 73,4 года.

Глава Минздрава отмечал, что смертность в России снизилась на 23%. Мурашко указал на важность государственных программ, в том числе национального проекта «Здравоохранение», в достижении целей, связанных с продолжительностью жизни и здоровьем россиян.