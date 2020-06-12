Путин назвал основы, которые определяют судьбу России

Президент Владимир Путин выступил на мероприятии в честь празднования Дня России. Он отметил, что характер и судьбу народа страны определяют уважение к традициям, человеку-труженику и почитание семьи.

«Для нас, безусловно, уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей семье и незыблемость наших границ — это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа», — отметил Путин.

Он добавил, что все эти вещи определяют развитие страны сейчас и в будущем. По словам главы государства, закономерно, что эти фундаментальные и стержневые принципы часто предлагали внести в Конституцию России. Путин выразил уверенность, что такую позицию поддерживает и разделяет абсолютное большинство граждан страны.

«Дорогие друзья, для нас любовь к Родине и к матери, подарившей нам жизнь, — чувства одного порядка. Они дают нам силы и вселяют надежду, вдохновляют на ратные подвиги и великие трудовые свершения. Так было всегда, во все исторические эпохи», — подчеркнул президент.

Сегодня, 12 июня, по всей стране отмечают День России. В Москве торжественные мероприятия проходят на Поклонной горе. Праздник отмечают с 1992 года. В 1990-м в этот день приняли Декларацию о государственном суверенитете России.