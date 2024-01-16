Общество 16 января 2024, 18:06 Россия сохранила лидерские позиции по продаже пшеницы на глобальных рынках Путин: Россия занимает первое место по продаже пшеницы на глобальных рынках РИА «Новости»

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Россия продолжает занимать первое место в мире по продаже пшеницы, заявил президент Владимир Путин. Отдельно он отметил очень высокий показатель урожая в стране за 2023 год.

«Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продаже пшеницы на глобальных рынках. Наверное, люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве, такого даже и представить себе не могли. Но это реалии сегодняшнего дня», — указал глава государства.

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Говоря об урожае зерна в минувшем году, Путин уточнил, что речь идет о 143 миллионах тонн продукции, а с учетом новых регионов страны эта цифра еще выше.

«И в этом году 143 миллиона [тонн зерна], плюс, если посчитать новые территории, еще четыре миллиона — 147 миллионов будет. Это очень хорошие показатели», — добавил президент.

По оценке Путина, страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность по главным видам продукции.