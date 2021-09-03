Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Отсутствие мирного договора между Россией и Японией — это нонсенс. Такое заявление на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сделал президент РФ Владимир Путин.

«Это (поправка в Конституцию, где сказано о неделимости России и вечной принадлежности Южных Курил — прим. ред.) не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс», — привело РИА «Новости» слова российского лидера.

Руководство Японии считает, что российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи должны принадлежать им. Власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Японская сторона выставила условие о том, что подпишет мирный договор с Россией, только после того, как получит эти острова.

Ранее премьер-министр Японии отказался приезжать на Восточный экономический форум и не стал записывать видеообращения к участникам мероприятия, которое в эти дни проходит во Владивостоке. Генеральный секретарь правительства Кацунобу Като объяснил это тем, что Суга не получал приглашение на ВЭФ.