Общество 24 мая 2023, 17:15 Путин назвал нереальным «обвальный» сценарий для экономики России Путин: для экономики России «обвальный» сценарий уже явно не сбудется РИА «Новости»

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«Обвальный» сценарий для российской экономики уже явно не сбудется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве.

«Цифры говорят сами за себя», — подчеркнул Путин.

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Глава государства обратил внимание, что общий ВВП Евразийского экономического союза за 2022 год сократился только на 1,6%, хотя в мировой экономике и торговле было множество масштабных кризисных явлений, присутствовали крупные геополитические риски и фактор неопределенности.

«Некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, „за бугром“, предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», — заметил президент, подчеркнув, что ничего подобного не произошло.

По оценке главы государства, в будущем так же нет оснований, что «обвальный» сценарий может претвориться в жизнь.