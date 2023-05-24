24 мая 2023, 17:15
Путин назвал нереальным «обвальный» сценарий для экономики России
Путин: для экономики России «обвальный» сценарий уже явно не сбудется
«Обвальный» сценарий для российской экономики уже явно не сбудется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве.
«Цифры говорят сами за себя», — подчеркнул Путин.
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Глава государства обратил внимание, что общий ВВП Евразийского экономического союза за 2022 год сократился только на 1,6%, хотя в мировой экономике и торговле было множество масштабных кризисных явлений, присутствовали крупные геополитические риски и фактор неопределенности.
«Некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, „за бугром“, предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», — заметил президент, подчеркнув, что ничего подобного не произошло.
По оценке главы государства, в будущем так же нет оснований, что «обвальный» сценарий может претвориться в жизнь.
Россия
Владимир Путин
Экономика
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