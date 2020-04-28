Путин назвал недопустимыми человеческие жертвы ради спасения экономики и напомнил о судьбе Спарты

Президент России Владимир Путин в своем обращении заявил, что недопустимо жертвовать людьми для того, чтобы спасти экономику в условиях пандемии коронавируса нового типа. Он уточнил, что это напоминало бы жесткие традиции Древней Спарты.

«Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет, правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако ей это не помогло и в конечном счете она утратила свою государственность», — отметил глава государства.

По его словам, история поучительна, а «те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству».

Путин указал, что самоизоляция и другие ограничительные меры жизненно важны для каждого россиянина, «чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил».

Сегодня президент объявил, что нерабочие дни в России продлятся до 11 мая.