28 февраля 2023, 16:34
Путин назвал мразями тех, кто пытается расколоть российское общество
Президент Путин: нельзя дать активизировать тех, кто пытается расколоть Россию
Нужно пресекать попытки активизировать тех, кто старается расколоть российское общество. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Его речь опубликовали на сайте Кремля.
«Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — высказался президент.
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Российский лидер принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. В ходе выступления он отметил, что сейчас важно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового скопления людей, транспортные развязки.
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Путин призвал выявлять и пресекать деятельность пропагандистов экстремизма и терроризма в Сети. Такую же работу необходимо проводить с теми, кто пытается расколоть российское общество. Речь идет о сепаратистах, националистах, неонацистах и ксенофобах.
Он поручил специалистам ФСБ усилить работу контрразведки из-за активизации иностранных спецслужб. Также глава государства объяснил причину усиления террористической угрозы в стране. Это связано с действиями украинских властей и их западных сторонников.
ФСБ
Владимир Путин
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