Общество 28 февраля 2023, 16:34 Путин назвал мразями тех, кто пытается расколоть российское общество Президент Путин: нельзя дать активизировать тех, кто пытается расколоть Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нужно пресекать попытки активизировать тех, кто старается расколоть российское общество. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Его речь опубликовали на сайте Кремля.

«Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — высказался президент.

Реклама

Российский лидер принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. В ходе выступления он отметил, что сейчас важно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового скопления людей, транспортные развязки.

Реклама

Путин призвал выявлять и пресекать деятельность пропагандистов экстремизма и терроризма в Сети. Такую же работу необходимо проводить с теми, кто пытается расколоть российское общество. Речь идет о сепаратистах, националистах, неонацистах и ксенофобах.

Он поручил специалистам ФСБ усилить работу контрразведки из-за активизации иностранных спецслужб. Также глава государства объяснил причину усиления террористической угрозы в стране. Это связано с действиями украинских властей и их западных сторонников.