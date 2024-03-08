Общество 08 марта 2024, 11:40 Путин назвал материнство потрясающим и трудным предназначением женщин Unsplash

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Забота о семье и детях является важнейшим предназначением женщин, независимо от их карьерных успехов. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении россиянок с 8 Марта. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что женщины всегда стремятся воспитать детей так, чтобы те выросли достойными и успешными людьми. Он назвал материнство величайшим даром, благодаря которому преображается мир.

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«Материнство — потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», — отметил Путин.

Российский лидер поздравил женщин с праздником и пожелал им взаимопонимания, а также побольше счастливых мгновений и успехов.

Ранее с праздничным обращением к женщинам выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил благодарность представительницам прекрасного пола за яркие достижения, щедрость, тепло и уют. Мэр столицы также пожелал женщинам приятных сюрпризов, цветов и радости.