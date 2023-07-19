19 июля 2023, 16:20
Путин назвал лучшее оружие против пропаганды
Президент России Путин назвал правду лучшим оружием против пропаганды
Правда является самым лучшим оружием против прописанной ложью пропаганды. Об этом на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил президент России Владимир Путин.
«Мы постоянно говорим правду. Наверное, это самое острое оружие против пропаганды, пропитанной ложью», — сказал он.
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Президент связал закрытие российского информационного ресурса Russia Today на Западе с тем, что там не хотят слышать правду.
Кроме того, Путин заявил, что у России в Европе есть много друзей, но им навязывают определенную модель поведения.
«Это я лично знаю, друзей много как в Европе, так и, например, во Франции. Они думают абсолютно так же, как и мы. Просто им не позволяют сейчас думать самостоятельно, навязывая стереотипы поведения», — подчеркнул глава государства.
Также Путин выразил мнение, что правящие элиты на Западе злоупотребили монополией на власть.
«На мой взгляд, правящие элиты на Западе узурпировали и злоупотребили своей монополией на власть», — заключил он.
Ранее российский лидер заявил, что именами участников СВО назовут города и улицы в стране.
Россия
Владимир Путин
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