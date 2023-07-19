Важное 19 июля 2023, 16:20 Путин назвал лучшее оружие против пропаганды Президент России Путин назвал правду лучшим оружием против пропаганды РИА «Новости»

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Правда является самым лучшим оружием против прописанной ложью пропаганды. Об этом на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил президент России Владимир Путин.

«Мы постоянно говорим правду. Наверное, это самое острое оружие против пропаганды, пропитанной ложью», — сказал он.

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Президент связал закрытие российского информационного ресурса Russia Today на Западе с тем, что там не хотят слышать правду.

Кроме того, Путин заявил, что у России в Европе есть много друзей, но им навязывают определенную модель поведения.

«Это я лично знаю, друзей много как в Европе, так и, например, во Франции. Они думают абсолютно так же, как и мы. Просто им не позволяют сейчас думать самостоятельно, навязывая стереотипы поведения», — подчеркнул глава государства.

Также Путин выразил мнение, что правящие элиты на Западе злоупотребили монополией на власть.

«На мой взгляд, правящие элиты на Западе узурпировали и злоупотребили своей монополией на власть», — заключил он.

Ранее российский лидер заявил, что именами участников СВО назовут города и улицы в стране.