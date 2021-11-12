Путин назвал главные задачи искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта стали частью нашей жизни, поэтому важно, чтобы такие прорывные решения работали на благо человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что такие технологии стали точкой притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей, сообщил ТАСС.

«Важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред, а на благо человека, помогали сберечь нашу планету и обеспечить ее устойчивое развитие», — сказал он, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021.

В прошлом году Путин также принял участие в основной дискуссии конференции. Тогда глава государства заявил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека.

«Поэтому я и сказал, что да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины», — пояснил он.

Президент также указал на то, что искусственный интеллект помогает открывать новые горизонты для реализации целого ряда задач, которые стоят перед человечеством.