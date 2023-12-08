Общество 08 декабря 2023, 13:57 Путин назвал главные качества Героев России Путин: честь, долг и любовь к Родине — главные качества Героев России РИА «Новости»

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Честь, чувство долга и беззаветная любовь к Отчизне — главные качества героев страны, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца накануне Дня Героев Отечества.

«Для вас, для ваших боевых товарищей, всех героев нашей страны превыше всего честь, долг, беззаветная любовь к Отчизне», — обратился Путин к участникам церемонии.

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Глава государства выразил уверенность, что эти качества сейчас являются определяющими — они задают высочайшую планку ответственности для каждого.

Участие в торжественной церемонии сегодня приняли более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, отметили в пресс-службе Кремля. Среди них — Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.