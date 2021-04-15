Путин назвал главную национальную цель в России

Главная национальная цель в России — это улучшение жизни людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Главное, чтобы граждане жили лучше в больших городах, в малых населенных пунктах и на всем нашем огромном пространстве», — заявил российский лидер на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. По словам главы государства, качество жизни в регионах будут оценивать в рамках рейтинга, который каждый год будут составлять с учетом мнения местных жителей.

Путин отметил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа «вокруг человека», и выразил надежду, что так будет продолжаться. Он призвал убрать бессмысленные требования и правила в социальной сфере, которые унижают людей, и избавиться «от забюрокраченных до бесконечности процедур».

Три года назад президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе говорится о повышении продолжительности жизни, снижении уровня бедности и улучшении жилищных условий россиян.