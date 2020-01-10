Путин назвал дату начала полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту

Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту будет происходить начиная с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров [по Крымскому мосту]», — заявил Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Цитату привел ТАСС.

Президент также отметил, что за последние годы Россия сделала немало, чтобы раскрыть потенциал Севастополя и Крыма. Также были приняты шаги для интеграции региона «в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство страны».

«Важным, во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры. Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Глава государства также добавил, что еще предстоит поработать над вопросами водоснабжения и экологии, «которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался».

23 декабря президент Путин лично открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Он первым проехал по переправе из Керчи в Тамань в кабине машиниста. Сейчас в Крым можно попасть на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга, но к началу туристического сезона 2020-го планируется запустить движение еще из нескольких регионов России.