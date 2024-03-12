Важное 12 марта 2024, 17:31 Путин назвал число заявок в рамках программы «Время героев» Путин: в рамках программы «Время героев» поступило 30 тысяч заявок

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В рамках программы «Время героев» поступило 30 тысяч заявок, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства подчеркнул, что ее будут проводить на регулярной основе.

«Открывается новая страничка — это „Время героев“ для тех, кто, а такие здесь, в этой аудитории, тоже есть, принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне СВО», — напомнил президент.

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С марта, по его словам, начался прием заявок. И на сегодняшний день их поступило уже 30 тысяч. Теперь предстоит строгий отбор, указал Путин. При этом он обратил особое внимание, что это будет не разовая акция,

«Мы будем ее проводить на регулярной основе. Так что те, кто не попадут с первого захода, есть все шансы повторить эту заявку, попасть на эту платформу», — указал глава государства.

«Время героев» — специальная кадровая программа для ветеранов и участников специальной военной операции. О ее старте Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.