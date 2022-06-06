Путин назвал ближайшие годы периодом укрепления экономического суверенитета России

Ближайшие несколько лет станут для России периодом укрепления собственного экономического суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, написал ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что страна сохранит курс на международное сотрудничество. Путин добавил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и санкции привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту продовольствия.

Также глава государства добавил, что предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) внесет весомый вклад в решение приоритетных задач, которые стоят перед мировым сообществом.