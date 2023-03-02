Общество 02 марта 2023, 15:36 Путин назвал благополучие молодежи и детей главной целью России Президент Путин: главная цель в том, чтобы дети и молодежь жили в благополучной России РИА «Новости»

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Главная цель России заключается в том, чтобы молодое поколение жило в суверенной и благополучной стране. Об этом заявил президент Владимир Путин, обратившись по видеосвязи к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».

«Все, что мы делаем в сфере безопасности, экономики, образовании и демографии, подчиненно основному — чтобы наша молодежь и дети жили в суверенной и благополучной стране», — сказал глава государства.

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Также российский лидер отметил, что качество преподавания обществознания, истории и остальных дисциплин в школах продолжит неминуемо расти.

«Мы будем обязательно повышать качество преподавания. Наставничество и обучение является главным вопросом будущего. Отечественная система образования должна оставаться суверенной, это базовая и важнейшая вещь», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что миллионы жителей западных стран понимают, что власти ведут их к «духовной катастрофе».