Важное 15 марта 2023, 14:34 Путин назвал базовое условие развития России как суверенного правового государства Путин: защита прав россиян — базовое условие для развития суверенного государства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Надежная защита прав и свобод россиян, а также укрепление правопорядка являются базовым условием развития страны как суверенного правового государства. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в обеспечении законности и правопорядка особую роль играет прокуратура.

Реклама

«Сегодня на ежегодной коллегии ведомства вы будете обсуждать итоги работы за 2022 год. С учетом задач, в том числе обозначенных в послании Федеральному собранию, определим приоритеты на ближайшее будущее», — сказал Путин.

Реклама

Он обратил внимание, что в год 300-летия российской прокуратуры сотрудники надзорного ведомства многое сделали по основным направлениям работы.

В середине февраля президент, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, также указывал на важность надежной защиты прав и свобод россиян.

«В этом — залог развития России как правового демократического государства», — подчеркнул глава государства.