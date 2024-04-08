Общество 08 апреля 2024, 17:56 Путин назначил военного прокурора Московского округа Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского округа

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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа. Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте официальных правовых актов.

Попов ранее занимал пост военного прокурора Центрального военного округа.

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«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Андрея Валерьевича Попова прокурором Московского военного округа на пятилетний срок, освободив его от занимаемой должности», — отметили в документе.

Указ Путина вступил в силу со дня его подписания, 8 апреля. В конце февраля президент воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.

В Московский округ вошли Москва, а также Ярославская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Орловская, Нижегородская, Московская, Липецкая, Курская, Костромская, Калужская, Ивановская, Воронежская, Владимирская, Брянская и Белгородская области.