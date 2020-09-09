Путин направил Ким Чен Ыну поздравления в связи с годовщиной основания Северной Кореи

«Я уверен, что конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество в ряде сфер выгодно народам обеих наших стран», — цитирует Путина RT.

Отмечается, что президент России пожелал северокорейскому лидеру успехов и здоровья, а также процветания и счастья народу КНДР.