Путин направил Ким Чен Ыну поздравления в связи с годовщиной основания Северной Кореи
Глава государства Владимир Путин поздравил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 72-й годовщиной основания КНДР. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я уверен, что конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество в ряде сфер выгодно народам обеих наших стран», — цитирует Путина RT.
Отмечается, что президент России пожелал северокорейскому лидеру успехов и здоровья, а также процветания и счастья народу КНДР.