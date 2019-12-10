Путин напомнил о равноправии для русскоязычных украинцев

Русскоязычное население на территории Украины должно пользоваться равными демократическими правами. С таким заявлением после встречи лидеров стран «нормандской четверки» выступил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что русскоязычными в стране себя считают 38% украинских граждан. Слова главы государства привело РИА «Новости».

«Мы, естественно, хотим, чтобы русскоязычное население, и не только на Донбассе, а во всей Украине пользовалось равными демократическими правами», — сказал Путин.

Он напомнил, что с 2020 года Киев переводит все русские школы на украинский язык. Другие учебные заведения, в том числе венгерские, польские и румынские, переведут на него только с 2023 года.

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«Это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем», — заметил президент России. Он выразил надежду на то, что тема окажется в центре внимания.

Саммит «нормандской четверки» состоялся в Елисейском дворце в Париже. Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили вопросы примирения на Украине, обмен пленными, выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и контроль над российско-украинской границей.

В следующий раз лидеры России, Украины, Германии и Франции должны встретиться через четыре месяца.