Общество 20 декабря 2023, 14:45 Путин напомнил о не работавших в 90-е российских законах Путин: многие законы в 90-е годы не выполнялись в России РИА «Новости»

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Многие законы в 1990-е годы в России не выполнялись. При этом тогда создали основы и ориентиры государственности. Об этом рассказал президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания.

«Многое не выполнялось, это правда… Но <…> были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры», — подчеркнул глава государства.

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Руководствуясь этими ориентирами, в России постепенно удалось навести конституционный порядок и нужную дисциплину по соблюдению этих законов, заметил Путин. В стране постоянно совершенствуется нормативная база, которая выстаивается с учетом новых требований жизни и вывозов, с которыми приходится сталкиваться, добавил глава государства.

Путин уточнил, что единственный источник власти в стране — это нард. Россияне же являются носителями суверенитета. Это закреплено в Конституции РФ, резюмировал президент.