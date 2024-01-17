Общество 17 января 2024, 15:52 Путин напомнил о главной задаче сотрудников ГИБДД Путин: задача ГИБДД не ловить кого-то на дорогах, а обеспечить безопасность РИА «Новости»

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Сотрудники ГИБДД в первую очередь должны обеспечить безопасность дорожного движения, снизить число ДТП. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Задача гаишников не ловить кого-то на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, число ДТП. Но это надо привести в нормальное состояние, в соответствие со здравым смыслом», — сказал глава государства.

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По данным МВД, за девять месяцев 2023 года в разных регионах страны произошло почти 97 тысяч аварий. Это на 4,9% больше показателей за аналогичный период 2022 года. В ДТП погибли более 10,3 тысячи человек и почти 121,5 тысячи получили травмы различной степени тяжести.

На аварийность на дорогах в том числе влияют погодные условия. В снегопад водителей призывают отложить поездки на личном транспорте.