Путин наградил виолончелиста Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о вручении награды подписал президент Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Ролдугина Сергея Павловича», — сказано в указе главы государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Ролдугин является художественным руководителем «Дома музыки» в Санкт-Петербурге. Он родился 28 сентября 1951 года в Сахалинской области, но вырос в Латвии. Первый раз будущий музыкант сел за фортепиано в пять лет, а в восемь начал учиться играть на виолончели. В 1970-м окончил в Риге музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня. Позже стал студентом Ленинградской консерватории.

За годы своей творческой карьеры Ролдугин успел получить большое количество наград и орденов. В 2005 году стал народным артистом России, а спустя 15 лет получил звание заслуженного артиста.