Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ведущего «Что? Где? Когда? Бориса Крюка медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Аналогичную награду вручат и знатоку интеллектуального клуба Андрею Козлову.

Указ главы государства опубликовали 7 июня на официальном интернет-портале правовой информации. Медали Крюку и Козлову присудили за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

«Наградить <…> медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Козлова Андрея Анатольевича — первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», Крюка Бориса Александровича — первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», — отмечено в документе.

Борис Крюк стал ведущим программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Он также выступает в качестве сценариста, режиссера и продюсера передачи. Андрей Козлов в клубе знатоков — с 1989 года, является магистром игры, трижды становился обладателем «Хрустальной совы», награжден призом «Бриллиантовая сова» и имеет звание «Лучший капитан клуба».