27 апреля 2023, 20:57
Путин наградил участвовавших в восстановлении Крымского моста рабочих
Путин наградил 15 рабочих за восстановление Крымского моста
Президент России Владимир Путин наградил 15 специалистов, которые принимали участие в восстановлении Крымского моста. Указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Работников наградили за вклад в проведение восстановительных работ на мосту. Всего медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоили 15 россиянам, среди которых инженеры, сварщики, конструкторы, монтажники и другие специалисты.
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На прошлой неделе глава государства подписал указ о награждении почетными грамотами строителей, которые также принимали участие в восстановительных работах на Крымском мосту.
Теракт на автомобильной переправе произошел в октябре прошлого года. Тогда на мосту подорвался грузовик. Жертвами взрыва стали четыре человека. Два пролета автомобильной части переправы разрушились.
После проведенных ремонтных работ мост полностью открыли для машин в феврале. Это произошло на 39 дней раньше запланированного срока. Как сообщил RT со ссылкой на управление дорог «Тамань», самые сложные работы по реконструкции железнодорожной части моста также уже завершили.
Крымский мост
Владимир Путин
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