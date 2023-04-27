Общество 27 апреля 2023, 20:57 Путин наградил участвовавших в восстановлении Крымского моста рабочих Путин наградил 15 рабочих за восстановление Крымского моста РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наградил 15 специалистов, которые принимали участие в восстановлении Крымского моста. Указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Работников наградили за вклад в проведение восстановительных работ на мосту. Всего медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоили 15 россиянам, среди которых инженеры, сварщики, конструкторы, монтажники и другие специалисты.

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На прошлой неделе глава государства подписал указ о награждении почетными грамотами строителей, которые также принимали участие в восстановительных работах на Крымском мосту.

Теракт на автомобильной переправе произошел в октябре прошлого года. Тогда на мосту подорвался грузовик. Жертвами взрыва стали четыре человека. Два пролета автомобильной части переправы разрушились.

После проведенных ремонтных работ мост полностью открыли для машин в феврале. Это произошло на 39 дней раньше запланированного срока. Как сообщил RT со ссылкой на управление дорог «Тамань», самые сложные работы по реконструкции железнодорожной части моста также уже завершили.