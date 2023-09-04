Общество 04 сентября 2023, 19:32 Путин наградил старшую дочь Кадырова медалью «За заслуги перед Отечеством» Президент Путин наградил Айшат Кадырову медалью «За заслуги перед Отечеством» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ российского лидера опубликовали на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить Кадырову Айшат Рамзановну», — сказано в сообщении.

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Айшат Кадырова — старшая дочь лидера Чечни Рамзана Кадырова. Айшат также является модельером, в 2016 году она стала директором Модного дома Firdaws, который был основан ее матерью — Медни Кадыровой. Дизайнеры Модного дома работают в аутентичном сегменте modest fashion.

Министром культуры Чечни Кадырова стала в 2021 году. В то же время ее признали заслуженным работником республики, она внесла огромный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров. Айшат также была удостоена медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» и ордена Дружбы.

В декабре 2022 года Айшат Кадырова попала в санкционный список Евросоюза. Глава Чечни заявил, что гордится своей дочерью. Он отметил, что она молодая и хрупкая, но Запад боится ее.