04 сентября 2023, 19:32
Путин наградил старшую дочь Кадырова медалью «За заслуги перед Отечеством»
Президент Путин наградил Айшат Кадырову медалью «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ российского лидера опубликовали на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить Кадырову Айшат Рамзановну», — сказано в сообщении.
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Айшат Кадырова — старшая дочь лидера Чечни Рамзана Кадырова. Айшат также является модельером, в 2016 году она стала директором Модного дома Firdaws, который был основан ее матерью — Медни Кадыровой. Дизайнеры Модного дома работают в аутентичном сегменте modest fashion.
Министром культуры Чечни Кадырова стала в 2021 году. В то же время ее признали заслуженным работником республики, она внесла огромный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров. Айшат также была удостоена медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» и ордена Дружбы.
В декабре 2022 года Айшат Кадырова попала в санкционный список Евросоюза. Глава Чечни заявил, что гордится своей дочерью. Он отметил, что она молодая и хрупкая, но Запад боится ее.
Награды
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
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