Общество 11 февраля 2023, 15:03 Путин наградил помощника машиниста за героизм после теракта на Крымском мосту Путин наградил помощника машиниста, который увел горящий состав с Крымского моста после ЧП РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград россиянам за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Глава государства наградил медалью «За отвагу» помощника машиниста Виктора Прошина, спасшего состав после теракта на Крымском мосту. Он вместе с машинистом Юрием Квашининым увел часть горящего состава с Крымского моста после теракта.

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Прошин, следует из указана, работает в тепловом цеху эксплуатации локомотивов Керченского участка и технического обслуживания. Он относится к Дирекции по эксплуатации и ремонту подвижного состава Джанкойского локомотивного депо федерального унитарного предприятия «Крымская железная дорога».

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Президент Путин сразу после взрыва на Крымском мосту назвал инцидент терактом. По его мнению, за этим стоят спецслужбы Украины. Взрыв произошел 8 октября 2022 года.

В результате ЧП погибли несколько человек, обрушилось около 250 метров шоссейного полотна, сгорели семь цистерн с топливом грузового поезда.