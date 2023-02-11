11 февраля 2023, 14:36
Путин наградил орденом Мужества раненную в Соледаре военкора Елсукову
Путин издал указ о награждении орденом Мужества военкора Readovka Елсуковой
Военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте официального интернет-портала правовой информации.
«[Награда присуждена за] мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», — отметили в документе.
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В январе 2023 года Елсукова находилась в Соледаре в рамках редакционного задания. Под обстрел ВСУ она попала, когда находилась в здании железнодорожного вокзала «Соль». Первую медицинскую помощь ей оказали бойцы ЧВК «Вагнер».
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Военкор выжила, но получила серьезное ранение. Из-за этого Елсукову эвакуировали на лечение в первомайский госпиталь. Местные врачи прооперировали девушку. После этого Елсукову перевезли в Москву. Угрозы ее жизни уже не было.
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Владимир Путин
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