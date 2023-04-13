13 апреля 2023, 03:08
Путин наградил орденами деятелей культуры
Президент Путин наградил артиста Ильина и худрука Петрова
Президент России Владимир Путин удостоил артиста Владимира Ильина ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ <…> Ильина Владимира Адольфовича», — говорится в документе.
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Также орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручили художественному руководителю Воронежского академического театра драмы имени А. Кольцова Владимиру Петрову, директору гастрольно-концертного агентства «Концерты, фестивали, мастер-классы» Дмитрию Гринченко и другим деятелям культуры.
Ранее космонавту Петру Дуброву присвоили звание Героя России. Путин приставил космонавта к награде за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета» на МКС. Дубров установил рекорд длительности полета по программе МКС среди россиян (355 суток).
Награды
Владимир Путин
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