Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Дмитрий Медведев награжден за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.

Сайт «Дни.ру» напомнил, что у Медведева уже есть орден I и II степени. 14 сентября ему исполнилось 55 лет.