Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Владимир Путин, президент России, наградил Дмитрия Медведева, зампредседателя Совета безопасности, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщил RT.
Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Дмитрий Медведев награжден за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.
Сайт «Дни.ру» напомнил, что у Медведева уже есть орден I и II степени. 14 сентября ему исполнилось 55 лет.