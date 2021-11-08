Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург получил орден Александра Невского за заслуги в области здравоохранения. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Гинцбурга Александра Леонидовича — директора Федерального государственного бюджетного учреждения „Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи“», — сказано в документе.

Президентский указ 8 ноября опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Александру Гинцбургу 69 лет. Он родился 10 ноября 1951 года в Москве. Окончил биологический факультет МГУ. Раньше этот факультет назывался биолого-почвенным. После получения диплома Гинцбург начал работать в биологическом отделе Института атомной энергии имени Курчатова. В Центре имени Гамалеи микробиолог трудится с 1982 года. В 1997 году стал его директором.

За годы своей работы Гинцбург удостоился большого количества званий и наград, а также стал автором ряда научных работ.