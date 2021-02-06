Путин наградил Эрнста орденом в день рождения

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Эрнста Константина Львовича — генерального директора акционерного общества „Первый канал“», — говорится в президентском указе.

Эрнст стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Награды второй, третьей и четвертой степеней у него уже есть. Он получил их в 2014-м, 2011-м и 2006-м годах соответственно.

Эрнст родился 6 февраля 1961 года в Москве. Сегодня ему исполнилось 60 лет. Первый канал он возглавляет с 1999 года. До этого, с 1995 года он был его генеральным продюсером.