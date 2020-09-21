Путин наградил Боярского орденом

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: <…> орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» старейшего из правящих архиереев РПЦ. Митрополит Крутицкий и коломенский Ювеналий получил награду первой степени.