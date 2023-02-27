Важное 27 февраля 2023, 16:20 Путин наградил американского актера орденом Дружбы Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Награды Сигала удостоили за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества, говорится в тексте указа главы государства.

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Гражданство России Сигал получил еще в 2016 году. Президент Владимир Путин лично вручил ему паспорт. В 2018 году артист занял пост спецпредставителя МИД по гуманитарным связям с США.

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В мае 2021 года Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». Ему вручили партийный билет, тогда же актер представил свой первый законопроект по защите экологии.

Летом минувшего года Сигал признался, что считает Россию своим домом. Он также посещал Донбасс, где побывал на месте бывшего изолятора с украинскими пленными в Еленовке. Позже актер раскритиковал американские СМИ за распространение лжи о взрыве в СИЗО.