Общество 17 февраля 2023, 15:06 Путин на встрече с омбудсменом Львовой-Беловой поблагодарил учредителя «Царьграда» за помощь детям из Донбасса

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Президент России Владимир Путин во время встречи с омбудсменом Марией Львовой-Беловой поблагодарил бизнесменов, которые оказывают помощь детям из Донбасса. Об этом написал «Царьград».

Как сообщила Львова-Белова, вместе с Фондом Василия Великого участие в помощи детям принимает и учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

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«Передайте им тоже от меня низкий поклон и слова благодарности», — сказал президент.

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Во время беседы с омбудсменом Марией Львовой-Беловой Владимир Путин добавил, что объем работы у института уполномоченного вырос. Количество обращений в течение года увеличилось на 12%.

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