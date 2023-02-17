17 февраля 2023, 15:06
Путин на встрече с омбудсменом Львовой-Беловой поблагодарил учредителя «Царьграда» за помощь детям из Донбасса
Президент России Владимир Путин во время встречи с омбудсменом Марией Львовой-Беловой поблагодарил бизнесменов, которые оказывают помощь детям из Донбасса. Об этом написал «Царьград».
Как сообщила Львова-Белова, вместе с Фондом Василия Великого участие в помощи детям принимает и учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.
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«Передайте им тоже от меня низкий поклон и слова благодарности», — сказал президент.
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Во время беседы с омбудсменом Марией Львовой-Беловой Владимир Путин добавил, что объем работы у института уполномоченного вырос. Количество обращений в течение года увеличилось на 12%.
Дети
Донбасс
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