Путин на вопрос о Великой Отечественной войне пообещал «повторить», если кто-то «придет к нам с мечом»

И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет Владимир Путин.

О чем именно спрашивали Владимира Путина пока неизвестно. В Telegram-канал опубликован лишь анонс десятой части интервью с президентом России. Сам выпуск появится в свободном доступе только 10 марта. Эта часть интервью будет посвящена памяти о Великой Отечественной войне, лидеру СССР Иосифу Сталину а также Адольфу Гитлеру.

В этом году отмечается 75-летние с победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на Красной площади состоится традиционный парад Победы. На него приглашены лидеры различных государств, в том числе стран-участниц войны.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки украсть у России победу в Великой Отечественной войне предпринимаются, однако сделать это ни у кого не получится. Президент поддержал идею внести в Конституцию страны норму о защите правды об этой войне.