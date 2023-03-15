Общество 15 марта 2023, 10:33 Путин на тренажере вертолета Ми-171А2 попробовал себя в роли пилота Президент Путин протестировал тренажер вертолета Ми-171А2 на авиазаводе в Улан-Удэ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пролетел над столицей Бурятии на тренажере Ми-171А2 во время визита на Улан-Удэнский авиазавод. Об этом сообщил RТ.

На кадрах видно, как глава государства сел за штурвал, надел наушники и «взлетел». Аппарат сымитировал полет вертолета в различное время суток.

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Во время особо крутых маневров президент придерживался за поручень. Он с интересом наблюдал вокруг.

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Ми-171А2 относится к новейшим многоцелевым моделям тяжелого класса. Его создатели взяли за основу вертолет Ми-8/17, который является одним из самых эксплуатируемых летательных аппаратов в мире.

Накануне Путин побывал на авиазаводе в Улан-Удэ, где познакомился с производством вертолетной техники и пообщался с рабочими. Российскому лидеру также продемонстрировали фюзеляжи новых моделей Ми-171А3 и Ка-226.54.