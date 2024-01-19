Общество 19 января 2024, 13:25 Путин на Крещение по традиции окунулся в прорубь Песков: Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин по традиции на Крещение окунулся в прорубь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«В пятницу утром Путин по случаю Крещения традиционно окунулся в прорубь», — сказал он.

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Президент традиционно принимает участие в крещенских купаниях. В 2023 году Путин искупался в проруби в Московской области, фотоматериалов пресс-служба Кремля не предоставляла.

Купание на Крещение проводят в ночь с 18 на 19 января, уточнил RT. В Московской области для этого подготовили более 200 мест, их оборудовали кабинками для переодевания и обогрева, а также осветительными приборами. Безопасность людей обеспечивали более 4,4 тысячи спасателей, а также свыше 700 единиц специальной техники.

Врач Александр Умнов советовал заходить в ледяную воду медленно, чтобы организм адаптировался к резкому перепаду температуры.