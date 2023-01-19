Общество 19 января 2023, 13:05 Путин на Крещение окунулся в иордань в Подмосковье Представитель Кремля Песков: Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин по традиции принял участие в крещенских купаниях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин окунулся в прорубь в Московской области, сообщил ТАСС.

«Президент принимал участие в крещенских купаниях. Делал он это в Подмосковье. На этот раз никаких видео или фотоматериалов нет», — сказал Песков, подчеркнув, что президент просто последовал своей традиции.

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Крещенские купания проводят с 18 на 19 января. В Московской области в эту ночь на дежурство вышли более 4000 тысяч врачей, спасателей и полицейских. Они следили за порядком во время купаний.

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В общей сложности в регионе организовали 225 иорданей. За высокий уровень работы специалистов поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Об участии Путина в крещенских купаниях в Кремле впервые рассказали пять лет назад. В 2018 году глава государства окунулся в прорубь на озере Селигер.