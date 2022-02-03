Песков удивился вопросу о том, боится ли Путин Кадырова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с недоумением воспринял вопрос о том, боится ли Владимир Путин главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом представителя Кремля спросили на очередном брифинге.

Песков удивился такой постановке вопроса, спросив в ответ, почему Путин должен бояться лидера одного из регионов России, сообщил ТАСС.

«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Чечня — это субъект РФ, и он не может согласиться с мнением о том, что ситуация там вышла из-под контроля. Отвечая на вопрос, обсуждал ли президент обстановку в республике с главой МВД или генпрокурором, Песков указал на то, что Путин находится в ежедневном контакте с руководителями силовых ведомств страны.

Также Песков заявил, что Путин в курсе обращения радиостанции «Эхо Москвы», которая указывает на то, что журналисты «Новой газеты» и признанного иноагентом телеканала «Дождь»* получают угрозы со стороны чеченских властей.

«Мы выполнили свое обещание, президент получил соответствующий письменный доклад», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что пока не может ответить, будет ли Путин просить разбираться в этой ситуации правоохранительные органы.

* телеканал «Дождь» признан в РФ СМИ-иноагентом.