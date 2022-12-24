Общество 24 декабря 2022, 00:36 Путин изучил работу ситуационного центра губернатора Тульской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент России Владимир Путин побывал в Туле, где лично изучил работу регионального ситуационного центра. О деятельности центра главе государства рассказал глава региона Алексей Дюмин, сообщила пресс-служба Кремля.

Ситуационный центр губернатора Тульской области открыли в январе 2022 года. Сюда поступает информация по социально-экономической ситуации и комплексной безопасности из Тулы и всех районов области.

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После открытия центра специалисты создали полный цикл анализа данных, что помогает выстроить эффективное взаимодействие всех уровней власти, а также сократить время реагирования на ЧС.

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«На основе анализа и моделирования мы можем принимать решения заблаговременно, более правильные, более надежные», — пояснил Дюмин.

Путин также побывал на тульском предприятии «Щегловский вал», которое выпускает высокоточное вооружение. Глава государства провел совещание с руководителями организаций ОПК.

Ранее лидер страны назвал ключевой задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России обеспечение боевых частей вооружением, техникой и боеприпасами.