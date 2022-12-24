24 декабря 2022, 00:36
Путин изучил работу ситуационного центра губернатора Тульской области
Президент России Владимир Путин побывал в Туле, где лично изучил работу регионального ситуационного центра. О деятельности центра главе государства рассказал глава региона Алексей Дюмин, сообщила пресс-служба Кремля.
Ситуационный центр губернатора Тульской области открыли в январе 2022 года. Сюда поступает информация по социально-экономической ситуации и комплексной безопасности из Тулы и всех районов области.
Реклама
После открытия центра специалисты создали полный цикл анализа данных, что помогает выстроить эффективное взаимодействие всех уровней власти, а также сократить время реагирования на ЧС.
Реклама
«На основе анализа и моделирования мы можем принимать решения заблаговременно, более правильные, более надежные», — пояснил Дюмин.
Путин также побывал на тульском предприятии «Щегловский вал», которое выпускает высокоточное вооружение. Глава государства провел совещание с руководителями организаций ОПК.
Ранее лидер страны назвал ключевой задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России обеспечение боевых частей вооружением, техникой и боеприпасами.
Владимир Путин
Реклама
Реклама