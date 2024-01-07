Общество 07 января 2024, 14:34 Путин исполнил желание восьмилетней россиянки побывать на Байкале Путин исполнил желание девочки из Южно-Сахалинска увидеть Байкал РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнил желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска увидеть Байкал. Об этом сообщили«Известия».

«Мне все очень понравилось, хорошие ощущения. Я рада, что увидела Байкал и Ангару», — рассказала о своих впечатлениях школьница.

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В рамках поездки в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» ребенок познакомился с бытом сибирских первооткрывателей.

Кроме того, девочку познакомили с эндемиками Байкала — нерпами, а также провели экскурсию в поселок Листвянка.

Ранее депутат Государственной думы Амир Хамитов в рамках «Елки желаний» осуществил желание Артура Лукьянова из Донецкой Народной Республики получить игровую форму петебургского «Зенита», а также мяч с автографами всех футболистов команды.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты сразу пятерых детей с традиционной «Елки желаний».