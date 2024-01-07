07 января 2024, 14:34
Путин исполнил желание восьмилетней россиянки побывать на Байкале
Путин исполнил желание девочки из Южно-Сахалинска увидеть Байкал
Президент России Владимир Путин в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнил желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска увидеть Байкал. Об этом сообщили«Известия».
«Мне все очень понравилось, хорошие ощущения. Я рада, что увидела Байкал и Ангару», — рассказала о своих впечатлениях школьница.
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В рамках поездки в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» ребенок познакомился с бытом сибирских первооткрывателей.
Кроме того, девочку познакомили с эндемиками Байкала — нерпами, а также провели экскурсию в поселок Листвянка.
Ранее депутат Государственной думы Амир Хамитов в рамках «Елки желаний» осуществил желание Артура Лукьянова из Донецкой Народной Республики получить игровую форму петебургского «Зенита», а также мяч с автографами всех футболистов команды.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты сразу пятерых детей с традиционной «Елки желаний».
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