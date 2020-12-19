Путин исполнил желание школьника, мечтавшего обнять настоящую панду

Десятилетний мальчик Александр Колясников обнял настоящую панду благодаря российскому президенту Владимиру Путину. Школьник загадал на «Елке желаний» встретиться с пушистым черно-белым животным и обнять его.

«Его мечту с „Елки желаний“ снял 5 декабря на онлайн-марафоне #МыВместе президент России Владимир Путин. Вместе с родителями Саша приехал в российскую столицу и под присмотром сотрудников Московского зоопарка встретился с пандой», — говорится в Telegram-канале «Добро в России. МыВместе».

Источник фото: Telegram-канале «МыВместе»

Школьник побывал в специальной зоне, вход в которую для обычных посетителей закрыт. Сотрудники зоопарка рассказали юному гостю все об этих животных: как за ними ухаживают и следят за их поведением. Как признался сам Александр, для него сейчас «происходит что-то сверхъестественное». Долгожданная встреча с любимым животным помогла ему почувствовать волнение и радость.

Александр Колясников с девяти месяцев живет с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Из-за этого у него плохое зрение.