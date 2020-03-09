Диетологи сравнили питание лидеров нескольких стран. Они отметили, что Владимир Путин находится в «завидной форме» для своего возраста — президенту России сейчас 67 лет.

Об этом сообщило издание El Confidencial. Исследование провели специалисты Европейского медицинского института ожирения. Они выяснили, что Владимир Путин предпочитает постное мясо, рыбу жирных и нежирных сортов, фрукты, овощи, крупы и яйца. Обычно он отказывается от алкоголя, но для тостов выбирает некрепкие напитки — вино или пиво. На завтрак президент России ест омлет или сырые перепелиные яйца, гречневую кашу с просом и алтайским медом, а также фрукты и сухофрукты. На ужин Путин выбирает легкие молочные или кисломолочные продукты. Кроме того, глава государства регулярно занимается разнообразными видами спорта — от плавания до хоккея. Эксперты подчеркнули, что Путин находится «в завидной форме» для своего возраста.

Состояние Дональда Трампа оказалось не таким хорошим. Эксперты отметили, что у президента США наблюдается легкая форма ожирения, а также рассказали о его проблемах с холестерином. Американский лидер отдает предпочтение фастфуду — он часто питается гамбургерами, сандвичами с яйцом и сыром, пиццей, картофелем фри и жареными крылышками. В свою еду Трамп добавляет бекон и соусы. Кроме того, президент США любит выпечку, кока-колу и шоколадные коктейли, но не пьет алкоголь. Образ жизни у Трампа малоподвижный. Эксперты считают, что из-за этого у президента повышается риск развития гиперхолестеринемии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Канцлер Германии Ангела Меркель отдает предпочтение традиционным немецким блюдам. Она любит сосиски с соусом, сырное фондю, пюре и пиво, но не отказывается и от овощей — обычно она ест их на ужин. В 65 лет Меркель продолжает кататься на беговых лыжах и не отказывается от пешего туризма, но делает это нерегулярно.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ест много салатов, зелени, рыбы и мяса на гриле, а также пьет много воды. Из алкоголя 48-летний политик употребляет только игристые или красные вина. Большое внимание он уделяет спорту — он занимается три раза в неделю, чередуя силовые тренировки с бегом и ездой на велосипеде. Эксперты отметили, что Санчес находится в очень хорошей физической форме.