16 мая 2023, 14:38
Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе
Президент ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский согласны на мирную миссию стран Африки
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава ЮАР Сирил Рамафоса, написало РИА «Новости».
По словам президента Южно-Африканской Республики, он поговорил с лидерами обоих государств от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Президенты РФ и Украины при этом согласились принять миссию африканских стран в Москве и Киеве.
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Рамафоса добавил, что он уже договорился с Путиным и Зеленским о начале подготовки к переговорам с африканскими лидерами.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал высказанную лидером ЮАР Сирилом Рамафосой идею об участии лидеров африканских стран в обсуждении урегулирования украинского кризиса. Переговоры между лидерами государств прошли на минувшей неделе. Также стороны обсудили подготовку к саммитам «Россия — Африка» и БРИКС в Йоханнесбурге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров побывал с рабочим визитом в ЮАР в январе. Российский министр встретился с коллегой Наледи Пандор, а также президентом страны Сирилом Рамафосой.
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