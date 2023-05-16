Общество 16 мая 2023, 14:38 Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе Президент ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский согласны на мирную миссию стран Африки Пресс-служба Кремля

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава ЮАР Сирил Рамафоса, написало РИА «Новости».

По словам президента Южно-Африканской Республики, он поговорил с лидерами обоих государств от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Президенты РФ и Украины при этом согласились принять миссию африканских стран в Москве и Киеве.

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Рамафоса добавил, что он уже договорился с Путиным и Зеленским о начале подготовки к переговорам с африканскими лидерами.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал высказанную лидером ЮАР Сирилом Рамафосой идею об участии лидеров африканских стран в обсуждении урегулирования украинского кризиса. Переговоры между лидерами государств прошли на минувшей неделе. Также стороны обсудили подготовку к саммитам «Россия — Африка» и БРИКС в Йоханнесбурге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров побывал с рабочим визитом в ЮАР в январе. Российский министр встретился с коллегой Наледи Пандор, а также президентом страны Сирилом Рамафосой.