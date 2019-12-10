Путин и Зеленский предварительно договорились обменять заключенных до 31 декабря

Путин и Зеленский предварительно договорились провести обмен пленных до 31 декабря, сообщают украинские СМИ

Ранее продолжавшиеся 1 час 20 минут переговоры президентов России и Украины завершились в Елисейском дворце. Это их первая встреча. До этого они общались только по телефону.

4 декабря перед встречей в «нормандском формате» Зеленский заявил что хочет проработать на переговорах вопрос обмена с Россией удерживаемых лиц в формате «всех на всех».

«Договоренность об обмене удерживаемых лиц в формате „всех на всех“ достигнута на „Нормандском саммите“», — цитирует «Старана.ua» источник в украинской делегации.

В Париже подходит к концу встреча лидеров Германии, Франции, России и Украины в «нормандском формате». Целью встречи было достижение договоренностей о мире в Донбассе и выполнении минских соглашений. Также были подняты вопросы разведения войск, газового транзита и прочие.